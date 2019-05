PAREM ABI VIGASTATUTELE: Ukraina tudengid õppisid Eestis tegevusteraapiat 

Õppe läbinud füsioterapeudi haridusega Alina Tereshenko ütles, et Ukrainas ei ole seni veel tegevusterapeute. „Olen neli aastat end arendanud, aga need on siit-sealt kogutud ja katse-eksituse meetodil saadud teadmised. Siinne õpe oli väga struktureeritud. Oli väga hea, et nägime nii teoreetilist kui praktilist poolt,“ ütles Tereshenko.

„Vajadus on suur – riik on suur ja rehabilitatsioonikeskused on ainult oblastikeskustes. Palju on inimesi, kellel on traumad, erinevad haigused. Ja palju on ka Ida-Ukrainas toimuvas konfliktis vigasaanuid. Õigupoolest seetõttu rehabilitatsiooniteenuste reform ka algatati – me ei saanud oma sõdureid abita jätta. Meil on vaja palju kvaliteetseid teenuseid ja spetsialiste.“