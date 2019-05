JÄLLE TILGAD PÜKSIS? Nii leevendad väiksemat ja suuremat lekkimist! 

Ometi on see tõsine ning laialt levinud tervisehäda – Eestis on hinnanguliselt 100 000 – 120 000 inimest, kellel esineb uriinipidamatust ehk inkontinentsust.

Tilgast kuni põie tühjenemiseni

Kõige lihtsamalt öeldes on uriinipidamatus tahtmatu urineerimine, mida võib esineda suuremal või vähemal määral ehk mõnest tilgast terve põie tühjenemiseni. Uriinipidamatuse korral esineb kõige sagedamini pingutus – või sunduriinipidamatust. Esimene neist on tahtmatu uriini leke igapäevasel füüsilisel pingutusel: hüppamisel, jooksmisel, aevastamisel või naermisel. Seega pole ütlus „naeris nii, et tilgad püksis“ pelgalt sõnakõlks, vaid märk probleemist, millele tuleb kiirelt abi otsida. Pingutuspidamatust, mida esineb pigem päevaste tegevuste ajal, tingivad vaagna sidekoe ning -lihaste nõrkus ja madal kusitisisene rõhk.

Sunduriinipidamatuse korral kaasneb ootamatu ning tugev tung urineerida ehk teisisõnu on meil urineerimisrefleksi raske tagasi hoida. Sageli võib uriin erituda enne tualetti jõudmist, selle hulk varieerub mõõdukast suure koguseni. Sundpidamatuse korral esineb ka öine vajadus urineerida.

Uriinipidamatusel võib olla mitmeid põhjuseid: diabeet, neuroloogilised probleemid, tüsistused sünnitusel, menopaus, eesnäärmeprobleemid, ravimite kõrvaltoime ning kuseteede- ja põiepõletikud.