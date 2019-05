LEETRID TEEVAD VÕIDUKÄIKU: USA võib kaotada leetrivaba riigi staatuse 

Eelmisel nädalal registreeriti USAs 60 uut juhtumit. Tänavu on leetritesse nakatunud juba 971 inimest 26 osariigis, mis on viimase 25 aasta rekord. Kusjuures aastal 2000 loeti USA riigiks, kust leetrid on kadunud. Kui nakatumised jätkuvad ka suvel ja sügisel, võib USA kaotada leetrivaba riigi staatuse