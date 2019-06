Appi, sääsed! Mida teha piinava sügeluse korral?  

Igal kevadel on kuulda kurtmisi: just tänavu on sääsed erakordselt verejanulised. Nii on ka ajalehtede terviseküljed igal kevadel uurinud, millega arstid-apteekrid seda põhjendavad ja mida annab piinava sügeluse vastu ette võtta. Mida on siis aastate jooksul soovitatud?

Arstid märgivad, et igakevadisel jutul just tänavu eriti õelatest ja mürgistest sääskedest on mingis mõttes sees terake tõtt: kevadel reageeritakse sääsetorgetele rohkem, sest talve jooksul on kaitsvad antikehad verest kadunud. Sügiseks on need taas olemas ja siis sääsed paljudele enam nii suurt peavalu ei põhjusta.

Mõned inimesed on aga tõepoolest sääsehammustustele eriti tundlikud ja sääskedega pidevalt märksa rohkem hädas kui teised – sääseallergia on täiesti olemas, tõdeb Tartu Ülikooli kliinikumi lastearst-allergoloog Kaja Julge. „Peale tavalise reaktsiooni torkekohas, mida esineb paljudel, võib sääseallergia korral tekkida nahal palju ulatuslikum turse,” kirjeldab ta. „Sääseallergia võib ajapikku leeveneda, sest korduvate torgete tagajärjel kujuneb immuunsus – seda on kirjeldatud näiteks Lapimaal elavatel soomlastel –, aga see võib aastatega ka süveneda.” Sellise mure korral tasub kindlasti küsida nõu arstidelt-apteekritelt: ravimitega saab nii turset vähendada kui ka sügelust leevendada.

Ära kratsi sääsekuplasid!

Olukord võib eriti hulluks minna siis, kui putukahammustust pidevalt kratsida – see vaid suurendab sügelust. „Kui tekkinud kublad katki kratsida, võib neisse sattuda infektsioon ja siis võtab paranemine hoopis kauem aega, ka võivad jääda armid,“ selgitab arst. Seepärast tuleks kindlasti kasutada piinavat kihelust vähendavaid vahendeid.