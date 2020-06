Keha NII HAKKAB KAAL LANGEMA! 9 tarka otsust, mis panevad kalorid kiiremini põlema Ohtuleht.ee , 14. juuni 2020, 10:00 Jaga: M

Lihaste treenimine aitab kiirendada kaloripõletust. Foto: Vida Press

Ainevahetuse kiirus on kaalulangetamise võtmeküsimus. On seiku, mida me ei saa muuta: mõni inimene on saanud kiirema ainevahetuse päranduseks ja enamiku ainevahetus aeglustub pärast 40. eluaastat. Geene ja vanust me muuta ei saa, kuid siin on mõned nipid, mida saame ise teha, et kaloreid kiiremini põletada.