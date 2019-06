Kuidas mao eest head hoolt kanda? 

Istume tuttavaga Aasia restoranis. Ta võtab taskust tabletid, paneb lauale ja tellib kolme pipraga – kõige vürtsikama – toidu. Jutu käigus selgub, et tuttaval on pärast söömist kõrvetised ja maovalu. Kõik algab ju ennetamisest. Pole vaja süüa toitu, mis ärritab magu.

Maovalu esineb väga sagedasti. Tavaliselt on see lühiajaline ja möödub iseenesest. Probleem tekib siis, kui see hakkab korduma ja tekivad teisedki kaebused: raskustunne ülakõhus, iiveldus, kõrvetised, kõhupuhitus, kõhukinnisus või -lahtisus.

Põhjuseid on palju, kuid peamiselt kutsuvad valu esile valed toitumisharjumused (ebaregulaarne söömine, ülesöömine, nälgimine, liiga palju vürtsikat, soolast, töödeldud toitu jne), stress, pinged tööl ja kodus, ravimite kasutamine, keskkonnategurid (töö saastunud piirkonnas, säilitus- ja värvained toidus jm), viirused ja bakterid (kõhuviirused, Helicobacter pylori infektsioon).

Kui valu põhjustavad tegurid on tugevad (näiteks stress) või kauakestvad (näiteks ebaregulaarne söömine), siis võivad areneda erinevad haigused. Üks levinumaid on gastriit ehk mao limaskesta põletik, mis võib olla äge või krooniline (kauakestev). On ka rida teisi haigusi, mis on maoga seotud: mao-söögitoru tagasivoolu haigus ehk reflukshaigus, maohaavand ja kaksteistsõrmikuhaavand.

Kui kaebused on lühiaegsed, siis tuleb jälgida, kas need korduvad või mitte. Kui sümptomid korduvad paaripäevase intervalliga või tekivad teatud olukordades, on parem pöörduda perearsti poole.

Kuidas saab kiiret abi?