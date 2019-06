Hügieen SOOJUS MEELDIB KA TUPESEENELE: günekoloogid soovitavad lihtsat nippi, mis võib sellest päästa Ohtuleht.ee , täna, 06:00 Jaga: M

Vida Press

Paljud tüdrukud õpivad juba lapsena, et alakeha ja kaenlaaluseid tuleb korralikult pesta, et olla puhas ja terve. Aga kui paljudele on öeldud, et ka kuivatamine on väga tähtis?