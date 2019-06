PÄIKESEKIIRGUS ON SALAKAVAL: nii leiad parima kaitsekreemi just sinu nahatüübile  

Peale nahatüüb peab arvesse võtma ka ilma ehk pilvisust, kellaaega ja UV-indeksit. Kui päeva kohta on antud üksainus UV-indeksi väärtus, on selleks märgitud päeva kõige kõrgem, mis tähendab, et hommiku- ja õhtupoole ning pilvisematel tundidel on tegelik UV-indeks madalam. Riigi ilmateenistuse lehelt saab UV-indeksit vaadata lausa tunni täpsusega.