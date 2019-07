KUUMUS OHUSTAB SÜDANT: 7 elutähtsat valikut, et palavus ei saaks saatuslikuks 

Foto: Pexels

Kuuma ilmaga on higistamine ja vedelikukadu tavalisest suurem. Ära oota, kuni tekib janu, vaid joo regulaarselt, nii et kogu aeg oleks hea olla. Suvel on mõistlik juua sagedamini ja väikeste kogustena ning eelistama peaks kindlasti vähemalt kehasooja või veelgi soojemat vedelikku. Vedelikku saab ka puu- ja köögiviljadest. Hea niisutava ja jahutava toimega on näiteks arbuus, melon, tomat, kurk, pirn ja õun.