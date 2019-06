ARSTI ÕPETUSI KUUMALAINEKS: jälgi uriini, et tunda ära vedeIikupuudus 

„Kuumad ilmad on alles alanud ja ruumid on enamjaolt veel normaalse temperatuuriga, seal saab ikka varju,“ soovitab Ida-Tallinna Keskhaigla EMO juhataja Märt Põlluveer.

Saabuva kuuma ilmaga hakkama saamiseks läheb Põlluveeri sõnul vaja vaid üht – tervet mõistust. „On teada, et südamehaigus ja kuumus ei käi kokku, kuid ka tervetel tasub kasutada tervet mõistust,“ ütles Põlluveer. „Tuleb teada, et veepudel on vaja kaasa võtta ja juua teadlikult vedelikku.“

Kui ka kodu on väga palav, siis on viimane võimalus jahutada end jaheda duši all. Tuba saab jahedamana hoida, kui katta aknad kinni, et päike ei lõõskaks tuppa.