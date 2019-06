LAKKAMATU AEVASTAMINE, TILKUV NINA: ära aja allergiat külmetusega segamini!  

Südameapteegi proviisori Mariana Džaniašvili sõnul on allergiat võimalik kontrolli all hoida ning suur rollo on haigusnähtude ennetamisel. “Kui allergiat ei ole diagnoositud, siis esimene samm on teha IgE testid, et olla kindel, et kas ja milliste allergeenide vastu ravimeid tuleb tarvitada,“ ütleb proviisor. Tema sõnul võiks testida võimalikult laia spektrit allergeene, et allergiliste nähtudega inimesed teaksid arvestada kõigi võimalike reaktsioonitekitajatega. Selleks, et tekiks allergiline reaktsioon, on vaja väga väikest kogust allergeeni.

Kõige värskemad Tervise uudised otse sinu postkasti Allergiline reaktsioon võib põhjustada mitmesuguseid haigussümptomeid. Kahjustuda võivad nahk, hingamisteed, seedeelundid, närvisüsteem. Eristatakse hilistüüpi reaktsiooni ja kiiret reaktsiooni, millest viimane on sageli pärilik. Hilistüüpi allergia võib avalduda tunde (6–12 tundi) ja päevi hiljem.

“Selge on see, et haigussümptomeid tuleks ennetada ja nendega tegeleda ning selleks on nii käsimüügis kui retseptuuris mitmeid võimalusi,” kinnitab Džaniašvili. Tema sõnul on kevad- ja suvekuud ka proviisoritele allergiavastaste ravimite nõustamise kõrgperiood.

Miks peab allergiaga tõsiselt tegelema?

No mis see natuke vesine nina paari nädala jooksul siis ikka teeb, võib mõnigi mõelda. Või - ega kümme korda järjest aevastamine tükki küljest võta. Paraku ei ole see lihtsalt ebamugavus, vaid allergial võivad olla ka tõsisemad tagajärjed alates astma tekkest, unekvaliteedi langusest, füüsilisest ja emotsionaalsest ebamugavusest kuni unetuseni välja.

Pexels