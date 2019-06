SEKS KAHE NAISEGA! Need 5 seksifantaasiat erutavad mehi ja naisi kõige rohkem 

Mõni aastas tagasi Kanadas tehtud uuring näitas, et meestel on rohkem seksuaalfantaasiaid kui naistel ja need on detailsemad. Enamik seksuaalfantaasiatest jääbki vaid kujutlusse: need ei pruugi kunagi tegelikkuseks saada ja sageli inimesed ei tahagi seda. Näiteks fantaseerivad paljud naised alistumisest ja mehed kõrvalhüpetest, kuigi reaalses elus nad seda kogeda ei soovi.