ABIVAJAJATE TORMIJOOKS: vähiravifondi laekunud abitaotluste hulk purustas rekordi

Väikseimgi annetus võib päästa kellegi elu. Robin Roots

Sooja suve hakul on vähiravifondi laekunud abitaotluste hulk purustanud uue rekordi, annab teada vähiravifondi „Kingitud elu" Facebooki-leht. Inimesed igatsevad elada. Kui varem on fondini jõudnud keskmiselt üks taotlus päevas, siis möödunud nädalal laekus iga päev 2–3 uut taotlust. See teeb kuni kolmekordse kasvu! Vähiravifond tänab praeguseid annetajaid, kuid paneb kõigile Eesti inimestele ja ettevõtetele jätkuvalt südamele: väikseimgi (püsi)annetus võib päästa kellegi elu.