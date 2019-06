HAMMUSTADA VÕIB IGA KOER: aga need tõud purevad lapsi kõige sagedamini 

USA-s on aastas hinnanguliselt 4,7 miljonit koerahammustuse juhtu aastas ja umbes iga viies kannatanu vajab arstiabi. Ravi vajavad kõige sagedamini 5–9 aasta vanused lapsed. Lapsed on hammustada saamise riskigrupis, kuna nad ei pruugi mõista märke, mis viitavad looma ärritumisele ja võimalikule hammustamise ohule.

Pexels

Uurimise alla võeti need juhud, kus koer oli last näost purenud. Hinnati hammustamise riski sõltuvalt koera tõust, kolju suurusest ja looma kaalust, samuti hammustuste tõsidust. Vaadati läbi 15 aasta jagu haiguslugusid, kus oli tegemist koertega seotud näotraumadega USA lastehaiglates. Samuti võeti ette põhjalik kirjanduse läbitöötamine alates 1970. aastast, sõelale jäid kõik teadustööd, kus kirjeldati koerahammustusi ja nende seost koeratõugudega või koerte välimusega.

Selgus, et hammustamise tõenäosus erineb tõugude vahel selgesti. Kõige riskantsemad tõud olid pitbull (see polegi üks kindel tõug, vaid koondab mitut sarnast tõugu), segaverelised koerad (või teadmata tõugu koerad) ja saksa lambakoer. Nende koerte hammustused tekitasid ka kõige suuremaid kahjustusi. Ohtlikumad ja suuremaid vigastusi tekitavad ka koerad, kellel on lühike lai pea ja kelle kaal jääb 30–45 kg vahele.