HOIA SEEDIMINE KORRAS! Need igapäevased tegevused vähendavad kõrvetisi, gaase ja teisi kõhumuresid 

Meie sooles elab miljardeid baktereid, mis moodustavad seal mikrofloora. See on tasakaalustatud süsteem eri liiki bakteritest. Bakterid osalevad toidu lagundamises, hoiavad limaskesta, kaitsevad keha halbade bakterite eest ja osalevad teatud vitamiinide sünteesis. Seetõttu on tähtis, et bakterite osakaal oleks paigas, et kõik need funktsioonid täidetud saaksid.