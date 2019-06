PANE SEEDIMINE HÄSTI TÖÖLE! Need on põhilised mõjutajad, mis hoiavad selle korras 

Pexels

Mälu toitu põhjalikult, mälumine on seedimise ainus kontrollitav protsess. Võta toidu kõrvale midagi mõru, see stimuleerib seedimist. Söö fermenteeritud toitu (nt keefir, jogurt), see sisaldab probiootikume ja prebiootikume, mis normaliseerivad seedefloorat. Ürita olla vähem stressis ja proovi rohkem puhata, sellega soodustad seedimise normaalset funktsioneerimist. Väldi töödeldud ja kiirtoitu. Need toidud ei ole tasakaalustatud ja sisaldavad aineid, mis ärritavad seedeelundeid. Joo päeva jooksul piisavalt vett ja väldi magustatud jooke (ka mahlasid). Vähenda alkoholi tarbimist.

Pexels

Kõige värskemad Tervise uudised otse sinu postkasti

Meie sooles elab miljardeid baktereid, mis moodustavad seal mikrofloora. See on tasakaalustatud süsteem eri liiki bakteritest. Bakterid osalevad toidu lagundamises, hoiavad limaskesta, kaitsevad keha halbade bakterite eest ja osalevad teatud vitamiinide sünteesis. Seetõttu on tähtis, et bakterite osakaal oleks paigas, et kõik need funktsioonid täidetud saaksid.