TERVISELE OHTLIKUD MÜÜDID: südamearst lükkab ümber neli väga levinud eksiarvamust 

Foto: Pexels

Müüt: ravi võib katkestada, kui enesetunne on hea ja kaebusi ei ole

"Väide on tõene vaid ägeda haigestumise korral, näiteks kui patsienti on tabanud viirusinfektsioon ja palaviku alandamiseks soovitab arst paratsetamooli. Kehatemperatuuri normaliseerumisel võib ravi lõpetada,“ ütleb arst.

Foto: Pexels

Samal teemal Hea nõu KAS SELFI ABIL VÕIKS MÕÕTA VERERÕHKU? SÜDAMEARST: digilahendused on tõusev trend Krooniliste südamehaigustega see väide paika ei pea: hea enesetunde tagab adekvaatne ravi ning selle katkestamisel võib olukord kiiresti halveneda. „Kahjuks näeme selliseid olukordi sageli – haiglaravile saabuvad kehvas seisundis raske südamepuudulikkusega patsiendid, kes on omal algatusel otsustanud ravimite doose vähendada või hoopis ravi katkestada. Seni stabiilsena püsinud seisund on siis üsna ruttu halvenenud,“ ütleb arst.

Miks inimesed ise raviskeemi muuta otsustavad? „Kindlasti on siin mitmeid põhjuseid: kas ei ole arst või õde patsiendile piisavalt selgitanud raviskeemi jälgimise vajadust või on see patsiendi enda kindel otsus. Sellistel otsustel on sageli tõsised tagajärjed – rasked seisundid, mis vajavad pikka haiglaravi ning on ühiskonnale kokkuvõttes väga kulukad,“ tõdeb Vettus.

Ravisoostumuse parandamiseks on mitmeid võimalusi. „Üks sellistest on kasutada nn polüpille ehk tablette, milles on mitu toimeainet. Ilmselt on paljude inimeste jaoks oluliselt kergem kolme erineva tableti asemel võtta päevas üht tabletti, mis sisaldab kolme olulist ravimit,“ ütleb arst.