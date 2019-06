JÄLLE LEETRID! Põhikooli õpilane jäi haigeks, laps oli vaktsineerimata 

Nakkusallikas on hetkel veel teadmata, suurem osa haigestunu klassikaaslastest oli leetrite vastu vaktsineeritud kalendrikava kohaselt ühe ning üks kahe MMR-vaktsiinidoosiga. Üks haigestunu kaasõpilane oli vaktsineerimata. Kontaktsete vaktsineerimist korraldab terviseamet koostöös Lääne-Tallinna keskhaigla vaktsineerimiskabinetiga.

Lapsi vaktsineeritakse Eestis immuniseeriskava kohaselt kahe (vanuses 1 ja 13 eluaastat) MMR-vaktsiinidoosiga, mis annavad kaitse nii leetrite, mumpsi kui punetiste eest. Kui laps on mingil põhjusel jäänud vaktsineerimata, saab vaktsineerimisealaseks nõustamiseks pöörduda tuleb pöörduda perearsti poole. Laste vaktsineerimine on tasuta.

Samuti peaksid end uuesti vaktsineerima need täiskasvanud, kes on vaktsineeritud kas ühe doosiga või kelle kahe doosiga vaktsineerimine jäi aastatesse 1980–1992.

Lisaks reisimisele tuleks end leetrite vastu vaktsineerida ka siis, kui peres on immuunpuudulikkuse all kannatavaid inimesi või kui inimene töötab sellisel ametikohal, kus tuleb palju kokku puutuda erinevate inimestega. Täiendav kogus täiskasvanutele mõeldud MMR-vaktsiinidoose jõuab Eestisse enne jaanipäeva.

Leetrid on väga nakkav haigus ning viiruse levikut saab piiritleda haigete varajase väljaselgitamisega, nende isoleerimise ja raviga. Oluline on kõikide lähikontaktsete väljaselgitamine, jälgimine inkubatsiooni perioodi jooksul ja vajadusel vaktsineerimine.

Leetrite esmasteks haigusnähtudeks on palaviku tõus, halb enesetunne, köha, nohu, silma sidekesta põletik ja valgusekartus. Mõne päeva pärast ilmub nahale iseloomulik lööve, mis algab kõrvade tagant ning levib edasi näole ja kaelale ning hiljem ülejäänud kehale. Leetritesse haigestunu on nakkusohtlik 4–5 päeva enne ja kuni 5 päeva pärast lööbe teket. Haiguse peiteaeg on kuni 21 päeva. Haigusel spetsiifilist ravi ei ole, leevendatakse vaid sümptomeid.