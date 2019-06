Keha KAS SÜNNIMÄRK ON OHTLIK VÕI MITTE? Paar päeva ärevust, kuni uuringul selgus vastus Sirje Maasikamäe , täna, 00:01 Jaga: M

OHTLIK MÄRK VÕI MITTE? Dermatoskoobiga tehtud mitmekümnekordse suurendusega foto näitab rohkem, kui on näha palja silmaga. Martin Ahven

Olen vahel oma sünnimärke kahtlusega silmitsenud. Kas see tume märk paremal käel on ikka sama kujuga? Tundub, et ääred on natuke imelikud... Kas need lapsest saati näol olnud moodustised pole juba liiga suured? Mis muud, kui seadsin sammud südamerahustuseks sünnimärgiuuringule.