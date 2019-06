Lapsed VERINE RÜNNAK: haug lõi hambad viieaastase poisi kätte Ohtuleht.ee , täna, 17:04 Jaga: M

Kui osa inimese kehast on vee all, võib haug pidada seda näiteks väiksemaks kalaks, konnaks või pardipojaks.(Pilt on illustratiivne) Vida Press

Soomes Sysmäs koos vanaemaga ujunud viieastase poisiga juhtus kummaline õnnetus: rannavees ujunud haug lõi hambad lapse kätte.