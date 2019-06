UNELMATE PUHKUSE HIRMUTAV PÖÖRE: noort naist hammustas Balil vihane ahv, kellel kahtlustati marutaudi 

Janina reisi viimane nädal möödub teisiti, kui ta plaanis: see kulub toibumisele ja haiglaskäikudele. Ta on saanud arvukalt süste ja praegu tuleb tal võtta kaheksa tabletti päevas. Ravi jätkub Soomes.

Nüüd tahab Janina teisi hoiatada. "Balil reisib palju noori. Ma tõesti ei teadnud, et ahvihammustus võib olla nii ohtlik." Ta soovitab kõigil, keda on hammustanud loom, minna kiiresti arsti juurde. Kui marutõve tunnused on juba ilmnenud, on juba hilja - ravi sellele haigusele ei ole.