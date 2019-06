JAN UUSPÕLD ELUST ALKOHOOLIKUNA: alkoholismi pole võimalik ainult psühhiaatriaga ravida 

Olles lapsena palju haige, hindab ta arstide abi kõrgelt, kuid teab ka, et meedikud pole jumalad. Ta on seda meelt, et põletikuga on targem antibiootikume võtta. “Tabletid on abiks enne, kui sa päriselt seesmiselt ära mädaned,” räägib Uuspõld ajakirjas Naerata!

Meditsiini võimaluste kombineerimises on Janil mitmeid kogemusi. “Ma olin aastaid alkohoolik. Alkoholismi pole võimalik ainult psühhiaatriaga ravida. Selleks, et ma päris terveks sain, oli vaja midagi veel juurde võtta. Psühhiaatria aitas küll palju, aga terveks see mind ei teinud. Filosoofia lisamine selle juurde ja vaimse tee leidmine on minu jaoks olnud lahendus,” räägib Jan.

Oma raviarstidelt on ta samuti kuulnud pidevat kinnitust, et ka meedikud on selle teooriaga nõus. “Maailmas ei ole palju neid, kes vaid teaduspõhise meditsiiniga sellest salakavalast haigusest lahti on saanud. Filosoofiad aitavad selliste raskete haiguste korral, mõtlemise viis viib kõrvade vahel olevad asjad tasakaalu ja alles siis on võimalik selg sirgu lüüa,” tõdab Jan.