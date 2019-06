Hea nõu JALAD PAISTES JA VILLID TEEVAD VALU? Nende nutikate vahenditega ennetad ja leevendad suviseid jalahädasid Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 06:00 Jaga: M

Uute kingadega tekivad kergesti villid. Vida Press

Suvepidudel on sageli jalas uued kingad, mis on siss ekandmata. Mida on nutikas villide ennetamiseks ja raviks soetada, soovitab Apotheka proviisor Janika Tähnas.