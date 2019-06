KÕHT EI KÄI LÄBI? Nii elavdad soolte tööd ja saad leevendust kõhukinnisusele 

See, kui tihti inimesel kõht läbi käib, on väga individuaalne. Kõhukinnisus võib tekkida soolte talitlushäirete tõttu, keskkonna- ja menüümuutuste tagajärjel või viidata hoopis mõnele haigusele. Aastatega ainevahetus aeglustub ja seepärast esineb kõhukinnisust sagedamini vanematel inimestel, tihedamini ka istuva töö tegijatel, eriti naistel.

Kui aga kõht on jäänud kinni pikemaks ajaks ja ootamatult, kuigi elurütm ja menüü on tavapärased, tuleks kindlasti arsti juurde minna, et teha vajalikud uuringud.