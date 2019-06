LAPSE HAMBAD ON PUSERITI: millal maksab breketite eest haigekassa? 

"Mitte ükski inimene, ka mitte väga hullu hambumusega, selle kätte ära ei sure," tõdes ta. "Haigekassa on võtnud enda kanda kõigi selliste anomaaliate ravi, mis ei võimalda patsiendil ei toitu ära hammustada, mäluda ega üldse naeratada. Kõik ülejäänud on sellised asjad, mis on ka kõrvalekalle normist, aga nad võimaldavad neid kolme asja kindlasti."