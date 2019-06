VILJATUSRAVI MUUTUB TÄPSEMAKS: uudne geenitest on viinud kuue raseduseni 

Rasedus tuvastati peale seda, kui embrüo pesastumise aeg oli täpsustatud beREADY testiga, mis leiab naisel sobivaima päeva embrüo siirdamiseks emakasse ja suurendab rasestumise tõenäosust.

Ida-Tallinna Keskhaigla ja Lääne-Tallinna Keskhaigla viljatusravikliinikud osalevad Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse Täppismeditsiini labori embrüo pesastumise testi uuringus, et selgitada välja, kas personaalne lähenemine viljatusravis aitab naisi, kellel on embrüo siirdamine korduvalt ebaõnnestunud. Praeguseks poole peale jõudnud uuringus osaleb 24 naist.

Tiina Loog, Ida-Tallinna Keskhaigla viljatusravi keskuse juhata tõi välja, et kuigi beREADY test ei lahenda kaugeltki kõiki viljatusravi probleeme, on väga positiivne, et personaalne lähenemine parandab viljatusravi kvaliteeti. „Kaasasime uuringusse patsiendid, kelle korduvad embrüo siirdamised olid eelnevalt ebaõnnestunud, kuid kellel pärast testi õnnestus siiski rasestuda. Oleme seni siirdanud embrüod viiele testimises osalenud naisele, kellest kolm jäid rasedaks.“

Viljatuse põhjused jäävad tihti ebaselgeks

Üks põhjus võib olla, et emaka limaskest küpseb naisel erineva kiirusega, aga kehavälisel viljastamisel ja embrüo siirdamisel ei osata seda arvestada. Naise personaalset varieeruvust ja ravimvastust ei oska viljatusravi arst hinnata ning see on põhjus, miks kasutada embrüo pesastumisel teaduspõhist geenitesti. Õigete geenide avaldumine õigel ajal muudab emaka limaskesta embrüole sobivaks, millele järgneb embrüo pesastumine ja rasedus.

Lääne-Tallinna Keskhaigla Viljatusravikeskuse juhataja Katrin Kask selgitas, et viljatusravi tulemuslikkuse tõstmiseks on iga uus ja tõhus meetod oodatud. „Testimise tulemusel saime teavet, mis aitab kohandada patsiendile kõige sobivamat ehk personaalset raviplaani. Oleme kuuele uuringus osalenud naisele siirdanud pärast testimist embrüod ning tuvastanud juba kolm rasedust. Edaspidi soovitame patsientidele embrüo pesastumise testi julgemalt ja juba varem, et veenduda, kas patsient vajab embrüo siirdamisel personaalset ajastust või sobib jätkata standardse raviplaaniga.“ Mõlemad arstid toonitavad, et vaatamata positiivsetele tulemustele on testide hulk veel täna väike ja statistikat teha ei saa.