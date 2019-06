INIMESED ALAHINDAVAD OHTU: leetripuhanguid on aina rohkem, sest vaktsiine ei usaldata 

140 riigis läbi viidud uuring näitas, et mõnes maailma piirkonnas on usaldus vaktsiinide turvalisuse ja tõhususe suhtes väga madal, kirjutab CNN. Maailma Tervishoiuorganisatsiooni WHO arvates on vaktsineerimisvastasus maailma üks kümnest suurimast terviseohust.

Vaktsineerimine on kaitsnud miljardeid inimesi. Tänu vaktsineerimisele on saadud lahti rõugetest ja ollakse väga lähedal ka teiste haiguste, näiteks lastehalvatuse täielikule väljajuurimisele. Eesti terviseameti andmetel kuulutati 1980. aastal rõugeviirus maailmas hävitatuks, v.a kahes teaduskeskuses - Moskvas ja Atlantas.

Kuid nüüd on hakanud mõned haigused, näiteks leetrid taas levima, mille üks peamisi põhjuseid on vaktsineerimisest loobumine. Eksperdid peavad olukorda äärmiselt murettekitavaks.

Kuid otsus mitte vaktsineerida – ükskõik, mis on ka selle põhjus – puudutab nii inimest ennast kui ka teisi. Kui piisav hulk inimesi on vaktsineeritud, peatub haiguse levimine.

Leetrite vältimiseks on vaja 95%-list vaktsineerituse taset. Kui see on madalam, viib see nakkuspuhanguteni ja just see ongi praegu mitmel pool juhtunud.