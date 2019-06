Hea nõu VÕITLUS VASTIKU HAISUGA: need vahendid kaitsevad tõhusalt ja pikalt liigse higistamise eest Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 07:00 Jaga: M

Ebameeldivalt higihaisu järele lõhnav kolleeg, koostööpartner, sõber või lähedane inimene – sellele probleemile pole just kõige mugavam tähelepanu juhtida. Ent kuidas liigset higistamist vähendada ja olla kindel, et me ise kaaskolleegidele ebamugavust ei põhjusta? Nõu annab Apotheka apteeker Kerli Valge.