UNUSTATUD HAIGUSED TÕSTAVAD PEAD. Perearst muretseb: leetrid ees, teised vaktsiinvälditavad haigused järel 

Leetritesse haigestumine lööb pärast pikka head perioodi igal pool uusi rekordeid. Eestis tänavu 18 haigestunut, Ukrainas üle 52 000 haigestunu, Euroopas on leetreid raporteeritud 22 riigist (kõrgeim haigestumine on Prantsusmaal, Bulgaarias, Rumeenias ja meie üleaedsetel Leedus), vaid viis riiki on praeguseks jäänud puutumata. USA-s üle 1000 haigestunu ja Ühendriikides on reaalne oht jääda ilma oma „leetrid elimineeritud“ tiitlist. Aga ka sellised kohad, mis meist juba (inforuumi mõttes) päris kaugele jäävad: näiteks Austraalias, Filipiinidel, Tais ja Jaapanis löövad leetrid samamoodi uusi rekordeid.