PARASIIDID VEES: Narva Joaaru rannas suplejatel võisid lööbe tekitada imiusside vastsed 

Veelindude rände tõttu on need parasiidid tõenäoliselt päris laialt levinud ning sarnaseid juhtumeid on ka varasematel aastatel ette tulnud muu hulgas Meelva järves, Võrtsjärves, rannajärves Suurlahes ning Ähijärves.

Kuigi tserkaaridest põhjustatud nahaärritus on mööduv, soovitab terviseamet Narva Joaoru rannas mitte ujuda. Eriti tuleb jälgida, et vette ei satuks lapsed. Võimalusel tuleks vältida ujumist seal, kus on ujumas ka pardid ja luiged. Vältida tuleks veelindude söötmist rannas. Rannakaldal ning rohu sees jalutades oleks hea kanda jalanõusid. Pärast suplust on soovitaTAv ennast pesta puhta vee ja seebiga.