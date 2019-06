GALERII | Ida-Tallinna Keskhaigla hakkab taastusravis kasutama virtuaalreaalsust   

"Aasta koostööd TalTechiga on kaasa toonud meeskondadele ühist rõõmu ja ettevõtmisi ja patsientidele reaalset abi,“ ütles ITK Taastusravikliiniku juhataja Heidi Alasepp.

„Oleme leidnud valdkonna, kus on huvi nii meil kui TalTechil.,“ ütles ITK juhatuse esimees Ralf Allikvee.

Uudse lähenemise eesmärk on inimesi aidata ja treenida neid pärast tõsise haiguse põdemist, et nad saaksid hakkama igapäevaste toimingutega. „Meie eesmärk on aidata ägeda haiguse, näiteks insuldi läbipõdenud inimestel naasta igapäevaellu veelgi efektiivsemalt ja saada ise oma eluga nii hästi hakkama kui võimalik,“ ütles Alasepp.