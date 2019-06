OOTAMATU TERVISEMURE? Jaanipäeval saab abi nendest valveapteekidest 

Jaanipäeval, 24. juunil on suurem osa apteekidest suletud. Endiselt on ööpäev läbi avatud Tallinna linna kaks valveapteeki.

Möödunud aastate jaanipühad on näidanud, et pühade ajal on inimestel tavapärasest enam seedehäireid, mida põhjustab rohke rasvane toit ja alkohol. "Rohkem ostetakse ka pohmellivastaseid preparaate, valuvaigisteid, rasestumisvastaseid vahendeid, aga ka plaastreid ja antiseptikume,“ loetleb Südameapteegi proviisor ravimeid, mis on jaanipühade ajal eriti menukad.