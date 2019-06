NII EI LÄHE PÜHAD NÄSSU! Paki need 8 asja varakult apteegikotti! 

Jaaninädalavahetus tõotab tulla päikeseline, seega on päikesekaitsevahend lahutamatu osa apteegikotist. „Päikesekaitsevahendit valides jälgi, et see kaitseks nii UVA kui UVB kiirguse ees. Valimisel peaks arvestama kindlasti oma nahatüübiga, kuid hea on, kui päikesekaitsefaktor oleks vähemalt 30, eriti pikemalt päikese käes viibides.“

Päikesekreemi tasub proviisor Meola sõnul kasutada juba seepärast, et see hoiab ära naha enneaegse vananemise.

Pexels

Jaaninädalavahetusel on organismil argisest suurem koormus. Rasvane toit võib kaasa tuua ebameeldivus- ja raskustunde kõhus, kõhuvalu või kõrvetised. Apteegis on mitmeid preparaate, et tekkinud vaevustele õigel ajal jaole saada. Ebamugava täiskõhutunde ja suurenenud gaaside korral on abi seedeensüümidest ja simetikooni sisaldavatest kapslitest ja pulbritest. „Tugevate pisteliste valude korral kõhus aitavad drotaveriini tabletid. Kõrvetiste korral on abiks antatsiidid ehk mageensiumi-, kaltsiumi- ja alumiiniumisoolad, mis aitavad mao ülihappesust neutraliseerida,“ selgitab Meola.