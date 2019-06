KUI RÄSTIK HAMMUSTAS: siis on need tegevused täiesti keelatud! 

Tegutsege eelnevalt kirjeldatud viisil ka siis, kui teil on vaid kahtlus, et rästik on hammustanud. Vaatamata sellele, et enamasti pole kannatanute abistamiseks vajalik vastumürk, tuleks võimalikult kiiresti pärast rästikult salvata saamist pöörduda arsti juurde, et hinnata olukorda ja saada juhised, mida edasi teha.