KAS SU PILK ON KOGU AEG NUTISEADMEL? Riskid sellega, et pähe kasvab sarv! 

Uuringus vaatlesid Austraalia Sunshine Coasti teadlased 218 noore (18–30 aastased) röntgenipilti. Leiti, et koguni 41% noortest on kasvanud kuklale 10–30 millimeetri suurune luust kühm. Teadlased väidavad, et selliseid sarvelaadseid moodustisi oli vanasti vaid eakamatel inimestel ja põhjuseks oli pikaajaline koormus skeletile. Selliste kühmude arenguks kulus aastaid, seega oli väga üllatav, et nüüd leiti sarvetaolisi moodustisi nii paljudel noortel.

Uuringu juht väitis, et see on kindel märk, et luu- ja lihaskonna degeneratiivsed protsessid võivad alata ja areneda juba varajases nooruses. Mõõdutundetult nutiseadmeid kasutades on inimesed ju pikka aega halvas poosis: pea on ettepoole kummargil ning see mõjutab ka luustikku.

Sarv iseenesest pole probleem, kuid see annab märku püsivast halvast kehahoiakust, aga seda on kerge vältida, kui ennast jälgida ja teha tasakaalustavaid harjutusi. Teadlased leiavad, et probleemi on vaja kindlasti kooliõpilaste seas paremini teadvustada ja aidata seda vältida.