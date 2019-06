OHVER TUNNEB END SÜÜDI. Naistearst: vaid alla viie protsendi seksuaalvägivalla ohvritest otsib abi 

Eestis on neli seksuaalvägivalla kriisiabikeskust, mis asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Kohtla-Järvel. „Seksuaalvägivalla kriisiabi saab ainult nendest neljast keskusest. Oluline on teada, et sellised kohad on olemas– spetsiifilist abi saab just sealt,“ toonitab Part.