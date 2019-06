KÕHUS ON RASKE, PEA VALUTAB? Nende nippidega hoiad seedimist ja oled järgmisel päeval vormis! 

Alkoholist tingitud maksakahjustus on nii Eestis kui ka Lääne-Euroopas kõige sagedasem maksahaiguse põhjus. Teiseks tasub võtta ennetusabinõud kasutusele. Apteegis on saadaval näiteks pohmelliplaastreid, mis tuleb nahale paigaldada soovitatavalt enne alkoholi tarbimise alustamist.

Pexels

Soovitatav on juua ohtralt gaseerimata vedelikke, et aidata organismil toime tulla alkoholi jääkproduktide eemaldamisega. Alkohol stimuleerib neere tootma rohkem uriini ja põhjustab seeläbi organismis vedelikupuuduse. Sellest on tingitud ka peavalu. Seepärast on vee joomine ja tasakaalu taastamine eriti oluline. Alkoholi tarvitades ei ole kunagi liiast rõhutada, et peamine on säilitada mõõdukus.