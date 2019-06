ARST HOIATAB PÄIKESE EEST: tervislikku päevitust pole olemas  

Pexels

Esimesed päikesekaitsekreemid jõudsid turule teise maailmasõja ajal, kui otsiti vahendeid troopilistes piirkondades teenivate sõjaväelaste naha kaitseks. Esimeste kreemide probleem oli see, et need kaitsesid vaid UVB-kiirte vastu. See tähendas, et päikesepõletust küll ei tekkinud ja inimesed said olla kauem päikese käes, kuid nad said palju suurema doosi UVA-kiirgust.