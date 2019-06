Hea nõu KAS PEAKSID JOOMISE PÄRAST JUBA MURETSEMA? Endine alkohoolik toob välja neli kindlat ohumärki Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 13:12 Jaga: M

Kui alkohol mõlgub sageli mõtteis ja on tihti tähtsusjärjekorras esimene, on see kindel märk probleemist. Vida Press

Millal peaksid oma joomise pärast muret tundma? Endine alkohoolik räägib neljast märgist, mis kõnelevad tema arvates alkoholiprobleemist.