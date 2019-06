UURI, KUI PIKK ON SU VÄIKE SÕRM! Üllatud, kui palju see reedab su iseloomu kohta  

Oled väga truu ja tundlik inimene. Kui oled kellessegi armunud, saab temast sinu jaoks universumi keskpunkt.Teisest küljest kardad sa haiget saada, mistõttu üritad teistele endast mitte liiga palju anda. Sa võid küll mõelda, et õnne jaoks ei vaja sa kedagi teist, kuid oma sisimas unistad hingesugulase leidmisest.

Oled kõigele väga pühendunud, olgu see karjäär, haridus, pere või sõbrad. Sinu pühendumus võimaldab saavutada kõike, mida sa sihiks võtad.

Oled rahulik ja sulle ei meeldi vastasseisud. Jääd rahulikuks ka pingelistes olukordades – see on omadus, mida paljudel pole.

curiosmindmagazine

TÜÜP C

Samas võid vahel olla enesekeskne, kui vaidled kellegagi ja tead, et sul on õigus. Aga kui tunned, et oled läinud juba liiga kaugele, siis oled esimene, kes vabandab isegi siis, kui sa pole eksinud.