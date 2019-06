SAIALILL RÜNDAB BAKTEREID JA VIIRUSI: siin on kuulsa salvi retsept! 

Karepa ravimtaimeaia perenaine Katrin Luke kirjutab raamatus "Eesti väike ravimtaimeraamat", et saialilletinktuur tapab baktereid ja viiruseid, ka herpest ja gripiviiruseid. Saialilleõlil ja rasvatõmmistel on kudede taastumist soodustav toime. Saialill tugevdab immuunsüsteemi ja pidurdab kasvajarakkude kasvamist. Soodustab sapinõristust, sobib maksa- ja sapi- ning seedimist soodustavatesse teesegudesse. Kasutatakse mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandi puhul teesegu või õlitõmmisena. Mikroobide- ja seentevastase toimega, suu- ja kurgu limaskestade raviks, kudede taastamiseks.

Päevane annus on kuni 12 g droogi. Saialillest saab hea salvi, mis aitab veenipõletiku puhul, on hea kätekreem suviste aiatööde ajal ja talvel, kui nahk on kuiv ja pragunev.