ÕNNETU RINNAOPERATSIOON: „Õudne, ahastus tuleb peale neid vaadates." 

„Maksin üsna suure summa, et saada lahti ühest oma suurimast kompleksist ja nüüd näeb parem rind välja veel koledam kui enne operatsiooni,“ kirjeldab Mai.

Ta näitab Eesti Ekspresisle oma rindade fotosid: sellised olid need enne operatsiooni, selliseks modelleeris need kliiniku arvutiprogramm ja sellisena kukkusid need päriselt välja. „Õudne, ahastus tuleb peale neid vaadates,“ hüüatab Mai.