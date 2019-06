SUVEL LÕPEVAD PALJUD SUHTED: need viis asja ajavad paarid kergesti lahku 

Paaridel on puhkusega seotud palju ootusi. Ometi kord saab olla koos, teha toredaid asju ja seksida! Kui need ootused luhtuvad, järgneb pettumus, mis võib käivitada pinged ja riiud.

Ole väga tähelepanelik nende viie seiga suhtes – suhteekspertide arvates võivad suvel käivitada just need asjad lahkumineku.

Paljude lahutuste taga on alkohol. Suvepuhkuse ajal juuakse rohkem ja see võib partnerit väga häirida. Kui üks on kogu aeg vines, takistab see ka ühiseid toredaid suvetegevusi.