HIINA MEDITSIINI SUVESOOVITUSED: söö südant tugevdavaid ja vaimu rahustavaid toite 

Pexels

Suvi on südame aktiivsuse aeg. Hiina meditsiini järgi on süda seotud vaimuga (shen). Kui süda on tugev, on vaim rõõmus ja õnnelik, kui süda on aga nõrk, tekivad rahutus, ärevus, unehäired või depressioon. Suvel tuleks süüa vaimu rahustavaid ja südant tugevdavaid toite ning taimi.