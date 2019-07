HÄIRIVAD PIGMENDILAIGUD: see on peamine põhjus, miks mõnel tekivad need eriti kergesti 

Pexels

Pigmendilaikude ravi pole alati vajalik ning osa pigmendilaike võib aja jooksul ise tuhmuda. See võib juhtuda näiteks pärast rasedust või hormonaalsetest rasestumisvastastest vahenditest loobumist. On inimesi, keda pigmendilaigud vaevavad aastaid või isegi terve elu. Sel juhul on olemas ka ravivõimalusi ja -protseduure, mille määramisega tegeleb nahaarst.

Pigmendilaike või nende taasteket on siiski võimalik ennetada. Selleks on oluline kaitsta ennast päikesekiirguse eest – kanda laia äärega mütsi, et vältida otsest päikesekiirgust, ning kasutada kõrge kaitsefaktoriga päikesekreeme. Võimaliku ärrituse vältimiseks on soovitatav eelistada füüsikalise blokaatoriga päikesekreeme. Lisaks kasutada mitteärritatavaid hooldustooteid, millel on juba päikesekaitsefaktor sees. Päikesekaitset tuleks kasutada olenemata nahatüübist iga päev, isegi pilvise ilmaga, ja uuendada kreemi pärast ujumist või higistamist, kuid vähemalt iga paari tunni tagant.

Lisaks eelnimetatule saab kodus veel üht-teist teha, et aidata nahal paraneda ja vältida tulevasi kahjustusi. Selleks tuleks luua hea puhastusrežiim, sest õhu kaudu levivad saasteained võivad nahaga kokku puutudes muuta naha tundlikumaks ja päikesekiirgusele vastuvõtlikumaks. Soovitatav on kasutada õrnatoimelisi puhastusvahendeid, et eemaldada mustus ja aidata nahka kaitsta. Oluline on ka nahka niisutada, mis aitab taastada naha loomuliku kaitsebarjääri.