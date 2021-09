Hea nõu KAS SEE ON PUUKBORRELIOOS? Nende tunnuste korral tuleks minna testima! Toimetas Sirje Maasikamäe , täna 17:00 Jaga: M

Puukborrelioosile iseloomulik punetav laik hammustuskohal, kuid kõigil seda ei teki. Foto: Vida Press

Puuk on pisike, aga võib põhjustada suuri terviseprobleeme. Levinuim haigus on puukborrelioos, mis on varajase avastamise korral hästi ravitav.