HOIA SUU LUKUS! 7 teemat, millest mõistlik inimene tööl enda kohta ei räägi

Foto: Julia Bogacheva

Viimane asi, mida keegi tööl kuulda tahab, on see, et keegi vihkab oma tööd. See näitab sind negatiivse inimesena, kes pole hea meeskonnamängija. Selline tõdemus viib ka teiste töömoraali alla. Ka ülemused panevad seda tähele ja küllap nad juba teavad, et on teisigi, kes tahaks sinu kohal töötada.