TUBAKATÖÖSTUS SIHIB NOORI JA NAISI: suitsetama ahvatlevad magusad maitsed ja e-sigaretid 

Sarnast pilti näeme ka laste seas. 2006. aastal oli 15-aastastest noortest igapäevasuitsetajaid 16 protsenti, mis 2018. aastaks oli kukkunud 5 protsendile. Teisalt jääb Eesti rahvusvahelises võrdluses silma nooremalt suitsetamisega eksperimenteerivate lastega – keskmiselt tehakse esimene sigaret juba enne 13-aastaseks saamist. Nähtav muutus on ka see, et aasta-aastalt saadakse järjest sagedamini esimene suitsetamiskogemus just e-sigaretiga. Mõlemat toodet tarbinud 15-aastastest proovis esimesena e-sigaretti 42 protsenti, 13-aastastest 61 protsenti ning 11-aastastest juba 73 protsenti.