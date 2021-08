Hea nõu IMELISE VÄEGA SALVEI: leevendab menopausi ja aitab paljude haiguste vastu! Toimetas Sirje Maasikamäe , täna 07:00 Jaga: M

Salvei võtab üleminekuaastatel ära kuumahood ja seda on peetud ka viljakusrohuks. Foto: Vida Press

Sinakaslillade õitega aedsalvei on väga hinnatud ravimtaim, mille kohta on usutud, et see aitab koguni saja haiguse vastu. Salveiga tuleb olla ettevaatlik ja kõigile see ei sobi.