Hea nõu IMELISTE VÕIMETEGA SALVEI: aitab saja haiguse vastu, aga mõnele on ohtlik Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 06:00

Salvei võtab üleminekuaastatel ära kuumahood ja seda on peetud ka viljakusrohuks. Vida Press

Sinakaslillade õitega aedsalvei on väga hinnatud ravimtaim, mille kohta on usutud, et see aitab koguni saja haiguse vastu. Salveiga tuleb olla ettevaatlik ja kõigile see ei sobi.